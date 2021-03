Italia 2006, cosa fanno oggi gli eroi di Berlino? Grosso torna in panca. Totti nello scouting

Per un campione del Mondo che perde il posto un altro trova spazio per tornare protagonista nel calcio italiano. E’ di oggi, infatti, l’esonero in casa Frosinone di Alessandro Nesta, tecnico con il quale il club ciociaro ha sfiorato la Serie A al termine della passata stagione che oggi viene sostituito proprio da uno dei suoi compagni nella vittoriosa kermesse del 2006: Fabio Grosso. Toccherà all’ex Hellas e Brescia tentare di risollevare le sorti del club del presidente Stirpe dopo un periodo fatto di appena due vittorie in 18 giornate di campionato.

Grosso, però, è solo l’ultimo dei Campioni del Mondo 2006 a trovare nuovo spazio nel calcio nostrano una volta appese le scarpette al chiodo. Eccoli nel dettaglio:

PORTIERI

Gianluigi Buffon - Portiere in attività in forza alla Juventus

Angelo Peruzzi - Club Manager della Lazio

Marco Amelia - Allenatore del Livorno in Serie C

DIFENSORI

Cristian Zaccardo - Ha iniziato la carriera da intermediario di mercato

Fabio Grosso - Allenatore in pectore del Frosinone in Serie B

Fabio Cannavaro - Allenatore del Guangzhou Evergrande in Cina

Andrea Barzagli - Reduce dall'esperienza come collaboratore tecnico di Sarri alla Juventus, attualmente libero

Alessandro Nesta - Allenatore libero dopo l’avventura al Frosinone in Serie B

Gianluca Zambrotta - Consigliere Federale della FIGC

Massimo Oddo - Allenatore libero dopo l’avventura al Pescara in Serie B

Marco Materazzi - Imprenditore nel settore della moda e dell'abbigliamento

CENTROCAMPISTI

Daniele De Rossi - Collaboratore tecnico di Roberto Mancini in Nazionale

Gennaro Gattuso - Allenatore del Napoli in Serie A

Mauro German Camoranesi - Allenatore libero dopo l’avventura al Maribor in Slovenia

Simone Barone - Allenatore delle giovanili del Sassuolo

Simone Perrotta - Dirigente e Consigliere in FIGC

Andrea Pirlo - Allenatore della Juventus in Serie A

ATTACCANTI

Alessandro Del Piero - Opinionista Sky Sport

Luca Toni - In attesa di iniziare la carriera di allenatore

Francesco Totti - Ha fondato una società di mediazione e consulenza per calciatori, supervisiona l'area scouting

Alberto Gilardino - Allenatore del Siena in Serie D

Vincenzo Iaquinta - Dopo il ritiro si è allontanato dal mondo del calcio

Filippo Inzaghi - Allenatore del Benevento in Serie A