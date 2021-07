Italia, Cristante: "La nostra forza è stata il gruppo. I tifosi ci sono sempre stati vicino"

Bryan Cristante, centrocampista dell'Italia, ha parlato a Sky Sport dopo la grande festa di oggi: "Penso che tutti abbiamo dimostrato di essere sempre in 26, abbiamo dato tutti il massimo, questa è stata la forza in più di questa squadra e alla fine ha fatto la differenza. Negli ultimi anni ho fatto tanti ruoli, in base agli allenatore cambiano le cose. Il giro in pullman oggi è stato fantastico. Fin dalla prima partita avevamo capito quanto gli italiani ci sarebbero stati vicini. L'abbiamo sentito subito. Mi ricordo benissimo l'azione del gol, l'ho rivisto tante volte, ma lo ripeto, la nostra forza è stato il gruppo. Adesso andrò al mare un po' con la mia famiglia. L'infortunio di Spinazzola? L'ho visto subito in difficoltà, gli voglio bene e gli ho voluto far vedere che ero vicino a lui".