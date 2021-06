Italia, Di Lorenzo: "Mi chiamavano Batigol ma se segno non so proprio come esulterò"

Quattro anni fa giocava in Serie C con la maglia del Matera, oggi è invece titolare nell’Italia di Roberto Mancini che venerdì si giocherà l’accesso alle semifinali di Euro2020 contro il Belgio. "Fa un po' strano ripensarci adesso - ha detto al sito della UEFA Giovanni Di Lorenzo -. Ho fatto un percorso importante per arrivare fino a qui. Ho fatto molti sacrifici. Sono davvero soddisfatto ora e mi sto godendo questo fantastico viaggio”.

Agli esordi il terzino del Napoli giocava da attaccante tanto da meritarsi il soprannome di Batigol come l’ex bomber della Fiorentina. Esulterà come l’argentino in caso di rete? “Non so come reagirò. Vivrò il momento, ma sarebbe qualcosa di unico. Speriamo che quel momento arrivi presto”.