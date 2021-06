Italia-Galles 1-0, le pagelle. Jorginho-Verratti come i migliori al mondo. Bale, 90' da golfista

Italia-Galles 1-0 al 90' (39' Pessina)

Le pagelle dell'Italia (di Marco Conterio)

Donnarumma 6.5 Resta imbattuto, senza prender gol e giocando ancora una prestazione sontuosa. Domani lo aspetta il futuro a Parigi, ma le sirene di mercato non l'hanno certo distratto.Chapeau. (dal 90' Sirigu sv)

Toloi 7 Quando Fabio Grosso gridava di gioia a Berlino, era brasiliano a ogni effetto e sognava nelle giovanili del Goias. Il centrale di Gloria d'Oeste s'è dimostrato terzino destro affidabile e mica solo per la retroguardia a tre.

Bonucci 6.5 Garanzia e sicurezza. Guida Bastoni e dirige pure gli altri alla pressione di una partita mica di poco conto: chi si gioca un biglietto aereo e il tabellone che verrà. Bonucci è sempre più leader. (dal 46' Acerbi 6.5 Come l'altra volta. Entra con la sicumera del gran giocatore. Personalità e freddezza, un giocatore di ghiaccio, forse mai celebrato come merita).

Bastoni 7 Il ventiduenne che s'è ispira a Sergio Ramos gioca una prestazione d'autore. Dormiremo sonni e pure sogni tranquilli a lungo con bastoni a tirar la carretta della difesa azzurra.

Emerson 6.5 Da quella parte c'è Bale che pare più concentrato sugli Open di golf che sul sogno Europeo. Corre e sgroppa, su Gunter prova pure a imitare l'ala gallese e quel che fece contro il Barcellona.

Pessina 7 Si è presentato a un ritiro per scherzo con una borsa marcata da un noto portale a luci rosse. Una serata d'amore bellissima, la sua corsa braccia aperte e occhi chiusi dopo il gol rievoca ricordi dolcissimi. (dall'87' Castrovilli sv)

Jorginho 8 Il termine volante, ovvero il pivot del calcio, deriva da Carlos Martin Volante, un sublime argentino del Flamengo. Ne è forse il miglior rappresentante a livello mondiale. E' l'architetto imprescindibile dei piani futuristici di Mancini. (dal 74' Cristante sv)

Verratti 8 Magnifique. Torna e con quel talento benedetto dalla Dea Eupalla, rende tutto più semplice. Un proverbio francese dice che 'non importa il fogliame se nasconde un bel frutto'. E' mancato tantissimo vederlo in campo, délicieux.

Chiesa 7.5 Andava a cento all'ora, e dire che pareva pure non in perfette condizioni. Pare quello dei giorni luminosi in bianconero, quello dell'ultima stagione con Pirlo. Un altro moschettiere dell'armata azzurra.

Belotti 6.5 Gallo col Galles, gioca al servizio dei compagni una partita di immenso sacrificio. All'inizio fatica a prender la mira, poi Ward con lui è tutt'altro che generoso: le ambizioni di un gol all'Olimpico sono rimandate. Al futuro?

Bernardeschi 7 Il fratello biondo di quello visto alla Juventus. Idee più chiare, in azzurro cerca la giocata che al netto delle colpe d'ognuno, in bianconero non ha mai provato. E non gli è mai riuscita. Nuova giovinezza. (dal 74' Raspadori sv)

Mancini 8 Chiedere di più è difficile. L'Italia è bella. L'Italia vince. L'Italia è prima. L'Italia sogna. L'Olimpico canta Notti Magiche. C'è tanto profumo di un nuovo inizio.

Le pagelle del Galles (di Andrea Piras)

Ward 6 - Si fa sempre trovare attento sui cross che arrivano dalle fasce e sui palloni che gravitano attorno all’area piccola. Incolpevole sul diagonale vincente di Pessina, ci mette il ginocchio sulla conclusione di Belotti.

Gunter 6 - Va vicino al gol nel primo tempo con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nella sua area invece viene sollecitato molto dai giocatori azzurri.

Rodon 5,5 - Gioca in marcatura su Belotti seguendo l’attaccante azzurro in ogni suo movimento. In difficoltà invece quando viene puntato in velocità, come nell’occasione di Emerson Palmieri.

Ampadu 4 - Non è nemmeno il peggio della sua retroguardia. Ci mette il gambone sul diagonale di Chiesa che forse era indirizzato sul fondo. Bruttissimo il suo intervento col piede a martello ai danni di Bernardeschi che gli costa la via anticipata negli spogliatoi.

Roberts 5,5 - Si vede poco nella fase propositiva gallese prediligendo la fase difensiva agendo da quinto difensore partendo da destra.

Allen 5,5 - Il centrocampo azzurro ha più qualità e si vede. Prova a contenere gli attacchi avversari ma alla fine deve alzare bandiera bianca (Dall'87' Levitt sv).

Morrell 5 - Gioca quasi a uomo su Verratti ma la differenza di qualità si sente già dai primi minuti. Si fa prendere il tempo da Pessina in occasione della rete del vantaggio azzurro (Dal 59’ Moore 5,5 - Non viene cercato molto al centro dell’attacco, complice anche l’inferiorità numerica della sua nazionale).

Williams 5 - Pomeriggio molto difficile per il pallino di Jurgen Klopp. In difesa patisce però troppo la rapidità di Chiesa che non vede mai quando Mancini lo mette dalla sua parte (Dall'86' Davies sv).

James 5 - Non riesce a pungere a dovere, viene controllato molto bene dalla difesa azzurra. Pochi gli spunti degni di nota (Dal 74’ Wilson sv).

Ramsey 5 - E’ il falso centravanti della nazionale di Page per non dare punti di riferimento in attacco, ma la scelta del ct Page non paga. Sfrutta al meglio un errore di Acerbi nella ripresa ma cincischia troppo sul pallone gettando alle ortiche un’occasione d’oro.

Bale 4,5 - Prova a caricarsi sulle spalle la sua nazionale ma Bastoni, che gli riserva un trattamento speciale, gli lascia pochissimo spazio per agire. Nella ripresa si divora il gol del pareggio da ottima posizione, non da lui (Dall’85’ Brooks sv).

Page 5,5 - Sceglie una formazione più prudente con un 3-4-3 che diventa una sorte di 5-2-3 e schierando Ramsey come centravanti. Le scelte non lo premiano ma nemmeno le prestazioni dei singoli.