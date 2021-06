Italia, per la prima volta da inizio ritiro tutti in gruppo: 26 giocatori a disposizione di Mancini

vedi letture

Buone notizie per Roberto Mancini in vista della gara contro il Belgio, con Giorgio Chiellini e Alessandro Florenzi che si sono allenati con il resto dei compagni avendo smaltito i rispettivi infortuni. Per la prima volta da inizio ritiro il commissario tecnico ha potuto contare su tutti i suoi effettivi, ovvero 26 calciatori. Dopo lo stop di Marco Verratti prima dell'inizio dell'Europeo e quelli, appunto, di Chiellini e Florenzi, con un piccolo problema che aveva fermato anche Domenico Berardi per qualche giorno. Adesso tutti recuperati, in vista dei quarti di finale contro il Belgio in programma per venerdì alle 21 a Monaco di Baviera.