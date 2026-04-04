Italiano: "In Italia siamo troppo impazienti. A Bologna dopo 7 gare circolava 'Italiano out'"

Cosa c'è che non va nel calcio italiano? Uno dei tanti chiamati a rispondere a questa domanda è stato Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, che in conferenza stampa ha spiegato: "Abbiamo troppa impazienza e smania di arrivare al risultato e questo genera sconfitte immeritate. C'è impazienza in tutto: nella crescita dei giovani, nel non aspettare il compimento di un progetto, nell'essere troppo dipendenti dai risultati. Fa parte della nostra cultura, ma andrebbe cambiata".

Questa impazienza c'è anche qui a Bologna?

"L'anno scorso dopo 6-7 partite circolava "Italiano out" poi abbiamo vinto la Coppa Italia. Mi è successo anche in altre annate di avere la pressione dei risultati. L'impazienza ti fa perdere le partite. Qui oggi c'è uno degli ambienti più belli in assoluto: c'è gioia, entusiasmo, addirittura un ragazzo sbaglia un calcio di rigore e viene applaudito. Tutto questo affetto va tutelato e mi auguro che il pubblico bolognese resti con questo attaccamento alla squadra".

Nella sua carriera vale più una finale di Conference League o un quarto di Europa League?

"Una finale è una finale. Sapete bene come ha festeggiato la Roma il primo anno. Noi dobbiamo fare un lavoro straordinario per poter andare avanti".

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