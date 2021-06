Italiano-Spezia, una storia al capolinea: la Fiorentina dovrà solo pagare la clausola

Vincenzo Italiano e lo Spezia, una storia giunta ai titoli di coda. Dopo il rinnovo firmato nemmeno venti giorni fa e le dichiarazioni d'amore al Golfo dei Poeti, Italiano cede al corteggiamento della Fiorentina, consapevole di non poter più tornare indietro. Il rapporto con la piazza è ormai incrinato, quel pubblico che lo aveva ribattezzato Vincenzo Spezzino oggi è deluso, ferito, arrabbiato. E deluso ed arrabbiato è anche Robert Platek, il patron dello Spezia, che era certo fino a qualche giorno fa di aver messo un mattonino fondamentale per dare continuità allo Spezia in A, confermando il tecnico sorpresa della stagione, accontentandolo in ogni sua richiesta e iniziando già a definire un progetto tecnico che ora si è trasformato in un grande punto interrogativo.

LA CLAUSOLA - Italiano andrà via da La Spezia, e alla fine si arriverà al pagamento della famosa clausola, che svincolerà il tecnico dalle Aquile, rendendolo libero di accasarsi dove preferisce. La Fiorentina, in ogni modo, sta cercando di mediare con il club di Via Melara, ma lo Spezia non concederà alcuno sconto, e soprattutto non verrà incontro ai Viola, che propongono contropartite tecniche per liberare l'allenatore. Dopo la giornata di stallo di ieri, in cui si è provato a raggiungere un accordo, nei prossimi giorni, probabilmente, si arriverà al pagamento della clausola, con il nodo non semplice da sbrogliare dello staff tecnico di Italiano, che non è legato alla clausola dell'allenatore. Una soluzione, in ogni caso, verrà trovata, con lo Spezia già alla ricerca del nuovo condottiero: da Corini a Ranieri, passando per Davide Nicola, un nome a cui il Picco è particolarmente legato.