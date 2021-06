Jay-Z e l'amico Lukaku: "Continuerà a crescere, non sono sorpreso dei gol e dello scudetto"

Jay-Z non ha bisogno di presentazioni. Rapper, icona mondiale, marito di Beyoncé, imprenditore con un patrimonio da 1,4 miliardi di dollari e da qualche anno agente sportivo. Della sua scuderia, la Roc Nation, fa parte anche Romelu Lukaku: "Ci siamo incontrati nell'estate del 2018, racconta Jay-Z a La Gazzetta dello Sport. Era già passato a Roc Nation ed era arrivata l'occasione per incontrarci. Mi ha recitato a memoria tutta una strofa di una canzone del mio primo album. Era un pezzo molto difficile da conoscere, uno che solo il più attento e appassionato ascoltatore può ricordare. Io ho sgranato gli occhi come per dire: “E questo da dove salta fuori?!?”.

C'è davvero il suo zampino nello sbarco a Milano?

Mi ricordo quando abbiamo discusso insieme della possibilità di raggiungere l’Inter nell’estate del 2019. E di tutte le ragioni per le quali fosse quella la decisione giusta per lui. Non sono minimamente sorpreso dei gol e dello scudetto. Tutto quello che Romelu fa ha uno scopo: sa che c’è sempre un obiettivo davanti e bisogna fare di tutto per raggiungerlo. Romelu fa tutto ciò che gli serve per migliorare in campo e fuori. Continuerà a crescere sempre di più".