"Jeff" Chabot ha convinto lo Spezia: Meluso ne discute il riscatto con la Sampdoria

Julian Chabot, per tutti 'Jeff' dalle parti di Via Melara, è arrivato allo Spezia dopo un primo anno di Serie A in non aveva convinto, spingendo la Sampdoria a girarlo in prestito. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Meluso ha intavolato i contatti con i cugini liguri per parlare di un riscatto già a gennaio: al centro della discussione le cifre dell'affare e la possibilità di inserire qualche contropartita tecnica.