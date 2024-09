Jonathan David strizza l'occhio al mercato: "Mi sta scadendo il contratto...". Serie A avvisata

Impegnato nella partita vinta 2-1 dal suo Canada contro gli Stati Uniti, l'attaccante Jonathan David - accostato negli ultimi anni anche a diverse squadre della nostra Serie A - ha parlato anche del suo futuro al termine del match: "Ci sono state diverse offerte, ma non abbiamo concluso nulla. Ho parlato con società e allenatore e abbiamo deciso di restare a Lille. Adesso tutto può succedere. Sono all'ultimo anno di contratto, vedremo cosa succederà l'anno prossimo".

Prosegue il centravanti canadese, di proprietà del Lille: "Il mio contratto sta per scadere. Vedremo allora. Sono aperto a tutto e non mi limito alla Premier League. Tutti i campionati sono entusiasmanti. Attualmente stiamo discutendo con il presidente per un possibile prolungamento. Vedremo come si svilupperà", le parole di David riportate dal quotidiano sportivo inglese online The Ahtletic.