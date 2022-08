Juric e il ritorno di Praet: "Chi te lo presta si aspetta che lo compri e non siamo in grado"

Il tecnico del Torino, Ivan Juric, durante la conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Monza, ha parlato anche del possibile ritorno di Dennis Praet dal Leicester. "È un grande giocatore ma quando li prendi in prestito emergono le difficoltà. Chi te lo presta si aspetta che dopo lo compri e noi non siamo in grado in questo momento di farlo. Ora andiamo su Lazaro, Vlasic, Miranchuk. C'è Radonjic che è una grande scommessa, vediamo se riusciamo a vincerla".