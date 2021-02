Juric: "Non so dove collocare oggi l'Hellas. Sotto di noi il Parma ha speso 70 milioni di euro"

Dopo il mercato dove colloca la squadra? E' una delle domande poste quest'oggi in conferenza stampa a Ivan Juric, allenatore dell'Hellas Verona che alla vigilia del match contro l'Udinese ha risposto così: "Sono strasoddisfatto di come siamo cresciuti in questo anno e mezzo: l'acquisto di Lasagna è un segnale del presidente, che è cambiato. Se guardo sotto di noi, ad esempio al Parma, hanno speso settanta milioni senza vendere nessuno. Noi siamo appena all'inizio. Ma con l'acquisto di Lasagna il presidente ha dato un segnale. Collocarci da qualche parte mi viene difficile: in questo momento ritengo che abbiamo una rosa all'altezza, che può lottare".

