Juric ringrazia l'Hellas: "A Verona il periodo più bello della mia vita. Avventura magnifica"

Domani affronterà l'Hellas, come ricorda quel periodo? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Ivan Juric, allenatore del Torino che alla vigilia del match contro l'Hellas Verona - gara valida per la 18esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Quello a Verona è stato il periodo più bello della mia vita, abbiamo costruito cose bellissime. Li ringrazierò per sempre, è stato magnifico in tutti i sensi".

Quanto ci ha messo a smaltire il ko in Coppa Italia?

"Potevamo fare di più e meglio, è stata una gara alla pari ma sicuramente mi aspettato qualcosa in più. Un po' di dispiace c'è, è normale".

