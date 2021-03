Juric ripensa alla Juve: "Giocatori impressionanti come De Ligt, ma il Verona mi è piaciuto"

vedi letture

Dopo il pareggio prestigioso contro la Juventus, l'Hellas Verona mette nel mirino il quarto risultato utile consecutivo in Serie A. E a due giorni dalla trasferta di Benevento, il tecnico degli scaligeri, Ivan Juric, parla in conferenza stampa tornando però anche sulla gara contro i bianconeri: "L'aspetto che mi ha soddisfatto meno? Globalmente mi è piaciuto tutto: l'applicazione, il pressing, il modo di giocare seppur un po' a periodi. Abbiamo giocato contro giocatori impressionanti, come De Ligt. Non mi è piaciuto l'inizio: abbiamo regalato alcune situazioni, e sono cose che paghi. Anche passaggi sbagliati in situazioni comode: non vanno bene, perché ti rompono il ritmo del gioco. Sicuramente sono cose da migliorare".

Clicca qui per rileggere tutte le parole di Ivan Juric!