Juric spiega come Gasperini è diventato il suo maestro: "Lui mi ha aperto gli occhi..."

Nel corso della conferenza stampa tenuta a due giorni della sfida contro l'Atalanta, l'allenatore dell'Hellas Verona Ivan Juric ha spiegato il motivo per il quale Gian Piero Gasperini è diventato ufficialmente il suo maestro: "L'ho trovato a Crotone da giocatore: non era conosciuto e mi ha aperto gli occhi, ho visto un calcio completamente diverso. Lui cambia in continuazione, si inventa cose nuove, mantenendo lo stesso concetto: è un calcio totale, globale. Per me è il migliore in assoluto: dategli una squadra top e li ammazza tutti. È il top sicuramente in Italia, lo vorrei vedere in una grandissima squadra. C'è un rapporto umano forte, soprattutto dal mio punto di vista. Mi ha dato veramente tanto".

