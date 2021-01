Juric: "Sturaro? Se fai tre anni alla Juve vuol dire che sei forte. Incognita i problemi fisici"

vedi letture

“Arriva mezzo infortunato, ci vorrà se tutto va bene una decina di giorni, quindi penso che per questa e la prossima non sarà utilizzabile”. Per quanto Stefano Sturaro non arrivi all’Hellas Verona nella miglior condizione fisica possibile, almeno a suo giudizio, Ivan Juric sembra contento dell’innesto (qui le ultime) dell’ex bianconero a centrocampo: "Ha fatto tre anni alla Juventus. Quando fai tre anni alla Juve vuol dire che si parla di un giocatore importante. Ha avuto tanti problemi fisici e l'incognita è questa: se in questi sei mesi trova continuità penso che abbiamo guadagnato un gran bel giocatore, se torna ai livelli della Juve”.

Qui tutte le dichiarazioni di Juric in conferenza stampa.