Juve, a metà luglio ripartono i lavori alla Continassa. Dalla presentazione di Allegri alle amichevoli

vedi letture

È partito il conto alla rovescia in casa Juventus per dare il via alla stagione 2021/2022 nella quale i bianconeri riprenderanno la corsa in campionato per rimettersi sul petto quello scudetto, abbandonato dopo nove anni, cucito sulla maglia dell’Inter. Per il terzo anno di fila i lavori verranno condotti da un allenatore differente pronto a cambiare nuovamente metodi di lavoro per mettere le basi dell’annata: da Allegri ad Allegri con in mezzo Maurizio Sarri prima e Andrea Pirlo poi. Ci sarà di nuovo il tecnico livornese a dirigere i lavori dalla metà di luglio: nel weekend dei giorni 10-11 il rientro dalla vacanze dei giocatori, da lunedì le consuete visite mediche e poi tutti a sudare sui terreni della Continassa.

SI RESTA A TORINO - Non si muoverà dal proprio centro sportivo la Juventus questa estate nelle settimane di preparazione. La società e l’allenatore hanno preferito restare nel capoluogo piemontese sfruttando così tutti gli strumenti all’avanguardia che il Training Center della Continassa offre e che sono difficilmente reperibili altrove. Nessuno spostamento con la possibilità per i giocatori di congiungersi anche alle proprie famiglie. Appuntamento a metà luglio a casa dunque anche se gran parte della rosa, ancora in campo con le proprie nazionali, raggiungerà il ritiro alla spicciolata godendo di circa tre settimane di vacanza dalla fine dei rispettivi impegni nelle competizioni internazionali.

PRESENTAZIONE E AMICHEVOLI INTERNAZIONALI - E i primi giorni di ritiro saranno anche quelli della presentazione di Massimilano Allegri che esattamente un mese fa diventava ufficialmente, per la seconda volta, il nuovo allenatore della Juventus. Ancora qualche giorno di vacanza e poi di nuovo alla guida di Madama dove ritroverà tanti volti conosciuti; anche sua la scelta di restare a Torino per preparare al meglio il ritorno in panchina. Torino che lascerà solo per cimentare la crescita della squadra nelle amichevoli, in fase di programmazione, che i bianconeri giocheranno: l’obiettivo è alzare sempre più il livello testandosi anche con un paio di big europee.