Juve, Agnelli e l'ultima stagione: "Se questo è un fallimento... Impareremo dagli errori"

Nel corso della conferenza stampa con cui Fabio Paratici ha detto addio alla Juventus, il presidente Andrea Agnelli ha fatto anche un bilancio della stagione appena conclusa: “Se devo fare un'analisi della stagione e leggo di fallimento Juve... beh se in dieci anni il fallimento è andare in Champions e vincere due trofei... se sbagliare un anno su dieci vuol dire questo diciamo che non vogliamo sbagliare ma siamo disponibili a sbagliare un anno ogni tanto. Non sempre abbiamo trovato le risposte che avremmo voluto trovare a momenti di difficoltà. Di sicuro dopo questa annata dobbiamo imparare dagli errori commessi da parte di tutti”.

