Juve, Allegri: "Oggi testa alle farfalline... Non eravamo fenomeni, non siamo scarsi"

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, analizza così il 4-2 subito dai suoi in casa del Sassuolo: "Abbiamo fatto una partita leggera di testa - dice a Dazn - da questa sconfitta bisogna solo imparare. Non eravamo dei fenomeni e non siamo scarsi ora. Mentalmente abbiamo giocato una partita a farfalline: su questo dobbiamo migliorare, perché era una partita importante, abbiamo perso dei punti importanti. Si era messa bene e non siamo stati capaci di fare male, alla prima occasione abbiamo preso gol ed eravamo un po' staccati con la testa".

Aveva annusato ieri questa prestazione, quando predicava calma in conferenza stampa?

"Io qualche partita l'ho fatta, un po' le squadre le conosco e so quali sono i pregi e i difetti di questi ragazzi meravigliosi. Le avvisaglie c'erano già state ieri, avantieri, nei giorni precedenti: abbiamo cercato di fare meglio e non ci siamo riusciti, non bisogna abbattersi".