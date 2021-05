Juve, Allegri ritrova Ronaldo: il portoghese votò per l'esonero. E non lesinò frecciatine

Massimiliano Allegri in, Cristiano Ronaldo out. Sembra questo il destino della Juventus, che oggi annuncerà ufficialmente il ritorno dell’allenatore livornese, il quale non farà barricate per la cessione del fuoriclasse portoghese. Anche perché, come ricorda il Corriere della Sera, CR7 fu tra coloro che votarono per l’esonero del tecnico. Il riferimento è al celebre gesto alla squadra dopo l’eliminazione con l’Ajax, ma anche alle frecciate successivamente indirizzate ad Allegri, per esempio quando Ronaldo commentò positivamente Sarri: “Ora abbiamo più fiducia”. Sarà difficile immaginarli di nuovo nello stesso spogliatoio.