Juve, Bentancur-Rabiot coppia obbligata: Ramsey al massimo in panchina. McKennie recuperato

Punto sul centrocampo della Juventus sulle pagine de La Gazzetta dello Sport in vista della sfida di Champions League contro il Porto in programma per domani. Aaron Ramsey tornerà al massimo per la panchina mentre Weston McKennie sembra essere totalmente recuperato, ma le brutte notizie riguardano sempre l'assenza forzata di Arthur. Pirlo chiede di più alla coppia obbligata Bentancur-Rabiot, con l'uruguaiano che deve mettere in campo più ritmo e idee, mentre il francese può creare superiorità e inserirsi in zona gol.