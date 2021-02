Juve, CR7 torna nella sua Champions: 23 gol nelle ultime 18 gare a eliminazione diretta

Cristiano Ronaldo torna nella sua Champions e i numeri del portoghese, in vista della gara contro il Porto di domani, sono da capogiro. Nelle gare a eliminazione diretta CR7 ha infatti segnato 67 gol in 81 partite giocate e nelle ultime 18 ne ha siglati ben 23. Pirlo si aggrappa a lui per cercare di tracciare già la strada verso i quarti, anche prima della gara di ritorno, per mettersi subito alle spalle il ko di Napoli in campionato.