Juve, cresce la fiducia per il rinnovo di Dybala: i bianconeri lo renderanno il loro totem

In casa Juve c'è ottimismo per il rinnovo di Paulo Dybala. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport di oggi, i bianconeri avrebbero assicurato un ruolo di primo piano alla stella argentina, pronta a diventare il totem della Vecchia Signora (dal 2022-23) dopo un altro anno di convivenza con Cristiano Ronaldo.

Nei prossimi giorni - scrive la rosea - Dybala incontrerà la dirigenza, poi arriverà in città il suo agente Jorge Antun e si proverà a dare un'accelerata alla trattativa. La Juve è fiduciosa, la Joya più vicina al nuovo accordo.