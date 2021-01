Juve, dalla Turchia: Demiral pronto a valutare l'addio. Prezzo fissato a 50 milioni

Per la prima volta dal giorno in cui è arrivato alla Juventus Merih Demiral è pronto ad ascoltare eventuali offerte per il suo trasferimento. Secondo quanto riportato da Fanatik, in Turchia, il difensore non sarebbe infatti contento del minutaggio che Pirlo gli ha dato in questa stagione, nonostante gli infortuni che lo hanno frenato e in vista dell'Europeo, dove vuole essere un titolare della Turchia, vorrebbe giocare con più continuità. Secondo il media Turco Real, Atletico Madrid, Liverpool, Tottenham e Leicester sarebbero interessati al centrale, con la Juventus che ha fissato a 50 milioni il prezzo del suo cartellino.