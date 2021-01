Juve, Danilo: "Questo il mio momento migliore. Pirlo ci ha già inculcato le sue idee"

Il difensore della Juventus Danilo ha rilasciato un'intervista a TNT Brasil parlando della sua stagione in bianconero: "Da quando ho lasciato il Porto questa è la stagione dove sto avendo più continuità ed è quello che cercavo. Sono felice per questo momento personale, voglio giocare il più possibile e non ho bisogno di riposare. Sto attraversando uno dei periodi migliori della mia carriera e sono felice di attraversarlo in un club importante come la Juventus. Voglio ripagare la fiducia che la società ha riposto in me".

Come ha vissuto il cambio ruolo?

"Non è una novità per me, lo avevo già fatto in passato. Qui si pensa al calcio in modo diverso e bisogna adattarsi: è chiaro che non posso giocare come attaccante, ma in difesa devo essere in grado di ricoprire qualsiasi ruolo. Nella nuova posizione mi trovo bene e sono contento che l'allenatore abbia pensato a questo per me".

Che tipo di allenatore è Pirlo?

"Penso che rispecchi molto quello che era come giocatore. Non c’è da stupirsi che chi guarda da fuori percepisca davvero Pirlo sempre concentrato. Ha sempre avuto le idee chiare e questo credo sia stato un punto importante per conquistare il gruppo. Tutta la squadra segue l'allenatore e questo è molto importante: Pirlo è stato molto bravo in questo, nello spiegare le sue idee".