Juve, Dybala via solo alle sue condizioni. Altrimenti si entra nell'ultimo anno di contratto

Cento gol con la Juventus, una finale in cui poter essere protagonista e tanti dubbi sul futuro. È questo il momento di Paulo Dybala, in ballottaggio con Morata per affiancare Ronaldo in Coppa Italia, e col contratto in scadenza nel 2022. Il Corriere dello Sport fa il punto sul mercato dell’attaccante argentino: per la Juve è una delle principali fonti di plusvalenza nella prossima sessione. Ma i piani sono ancora diversi: se non potrà rimanere in bianconero, Dybala accetterebbe soltanto alle sue condizioni, per un club che gli assicuri una posizione centrale nel progetto. Altrimenti si entrerebbe nell’ultimo anno di contratto, con Paulo in una oggettiva posizione di forza nelle trattative per il rinnovo, dato lo spauracchio di un addio a parametro zero.