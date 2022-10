Juve, Iling tornerà in Serie A nel 2023: può giocare in Next Gen durante i mondiali

Subito protagonista con i grandi, Samuel Iling-Junior è il giocatore del momento in casa Juventus, ma per rivederlo in campo in Serie A bisognerà aspettare la ripresa del campionato dopo i mondiali. A seguito del trauma contusivo/distorsivo della caviglia destra riportato ieri, fa sapere il club bianconero con un comunicato ufficiale, il giovane esterno è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno escluso fratture: saranno necessari circa 20 giorni per il suo completo recupero. Una volta recuperato, Iling potrà comunque essere impiegato dalla Juventus Next Gen, dato che la Serie C proseguirà le sue partite anche durante Qatar 2022.