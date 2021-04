Juve in corsa per un posto in Champions, Pirlo: "C'è pressione, giusto guardarsi alle spalle"

Quanta pressione c'è dopo gli ultimi risultati negativi? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Andrea Pirlo, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro il Napoli - recupero della terza giornata di Serie A - ha risposto così: "Sarà una gara importante ma non decisiva perché ci saranno tante altre partita per raggiungere i posti Champions. Si affrontano due squadre che hanno gli stessi obiettivi e voglia di conquistare questi tre punti. La pressione c'è, prima era per il primo posto e ora per il posto in Champions. Non siamo abituati a lottare per questo obiettivi, ma dobbiamo avere questa pressione e ora guardarci anche alle spalle".

