Juve, indizio sulla maglia di Kaio Jorge: firma col 21, il numero di Zidane e Pirlo

Un piccolo indizio, ma di quelli che, come minimo, dimostrano personalità. Oggi nella Torino bianconera è stato il giorno di Kaio Jorge, giovane attaccante classe 2002 che la Juventus ha prelevato dal Santos. Visite mediche, ma soprattutto tanti autografi ai tifosi presenti. Siglati, appunto, con un indizio sul numero di maglia: sotto la firma, difatti, compare il 21. Dovrebbe essere questa la casacca di Kaio Jorge, che in patria ha sempre vestito il 9, alla Juve, tant’è che la sua famiglia avrebbe già ricevuto alcune maglie col 21 sulla schiena. Non una scelta qualsiasi, per la Juventus: tra gli altri, è la stessa numerazione vestita da autentiche leggende bianconere come Zidane, Thuram, Pirlo e Dybala.