Juve-Inter, scintille tra Bonucci e Conte: "Devi rispettare l'arbitro"

Botta e risposta tra le panchine di Juventus e Inter, protagonisti Leonardo Bonucci e Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro protestava per un cartellino giallo sventolato a Darmian (e nei minuti precedenti per un rigore non concesso a Lautaro, ma sembra corretta la valutazione di Mariani); il suo ex difensore (in foto, i due insieme ai tempi della Juve) lo ha apostrofato invitandolo a rispettare l’arbitro. Il derby d’Italia si accende.