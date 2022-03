Juve, l'ad Arrivabene: "Emery ha esperienza in queste gare. Arrivati qui, pensiamo a noi stessi"

Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Juventus, ha parlato ai canali della Tv ufficiale del club prima dell'ottavo di finale di ritorno in Champions League contro il Villarreal: "Vedere lo stadio riempirsi di gente è una sensazione incredibile".

Quali possono essere le insidie di questa partita?

"Il Villarreal è una squadra che ha un allenatore che ha già vinto l'Europa League e quindi ha una certa esperienza in queste gare. Arrivati a questo punto noi dobbiamo pensare a noi stessi e fare una bella partita".

Ieri un risultato storico per l'Under-19, mercoledì prossimo la gara del femminile con il Lione in Champions.

"La Juve è sempre stata una squadra europea, lo dimostra il fatto che oggi si giochi qui con il Villarreal una gara degli ottavi di finale; ieri i ragazzi hanno fatto una partita strepitosa, una sensazione bellissima. E tra una settimana tornano protagoniste le ragazze in Champions. Più europei di così si muore".