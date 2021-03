Juve, l'eliminazione pesa subito in Borsa: il titolo bianconero perde il 6,5% in apertura

L’eliminazione della Juventus dalla Champions League pesa anche sull’andamento in borsa del club bianconero: in apertura, il titolo della Juve ha fatto registrare un -6,5 per cento a Piazza Affari. E quella di oggi, come sempre accaduto dopo le recenti eliminazioni dall’Europa che conta, sarà una giornata decisamente da monitorare.