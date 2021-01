Juve, l’euforia della Supercoppa spinta per superare il Bologna. Torna De Ligt, Chiellini dal 1'

Testa sul campionato dopo la vittoria della Supercoppa italiana e la conquista del primo trofeo stagionale di marca bianconera e della carriera da allenatore di Andrea Pirlo. Trionfo che però ha lasciato ancora qualche strascico positivo come raccontato nel consueto appuntamento della vigilia dallo stesso allenatore bianconero: “C’è ancora grande entusiasmo, perché vincere aiuta a vincere. C'era grande euforia in questi giorni e nonostante la stanchezza siamo riusciti ad allenarci avendo bene in testa gli obiettivi futuri". Da quelli più lontani a quelli più vicini come la sfida delle 12:30 al Bologna.

DEMIRAL RECUPERA, CHIELLINI STRINGE ANCORA I DENTI - Pirlo che ritrova dopo quindici giorni di positività De Ligt che, dopo il doppio tampone negativo, è tornato a disposizione e farà parte del gruppo che affronterà il Bologna. Ancora fermi invece Alex Sandro e Dybala, la Juve però tira altri sospiri di sollievo con il recupero quasi totale di pedine come Demiral e Chiesa che aumentano le rotazioni. E nonostante le tre partite giocate in sette giorni e qualche acciacco, anche Chiellini è pronto per partire dal primo minuto quest’oggi contro il Bologna. “Giorgio già nel riscaldamento col Napoli si era fermato per un dolorino alla schiena, - ha raccontato l’allenatore bianconero, - poi ha stretto i denti e ha giocato tutta la gara. Viene da un periodo lungo di inattività e non è semplice anche per lui giocare tante partite ravvicinate. Però ha recuperato bene e si sente bene. Chiesa e Frabotta stanno meglio, Demiral si è allenato con il gruppo. Utilizzerò in difesa uno fra Chiellini e Demiral”. Ci sarà ancora e sarà il quarto match dall'inizio in undici giorni.

TORNA IL TANDEM MORATA-RONALDO - Alvaro Morata si riprende il posto in attacco al fianco di Cristiano Ronaldo con Kulusevski pronto a subentrare a gara in corso. Alle loro spalle spazio a Arthur e McKennie con Rabiot in vantaggio su Bentancur, a completare il reparto sul lato mancino del campo spazio, e fiducia, a Bernardeschi. Davanti a Szczesny confermato il quartetto che ha bloccato il Napoli a Reggio Emilia con, da destra verso sinistra, Cuadrado, Bonucci, Chiellini e Danilo. Per rifiatare ci sarà tempo in settimana, adesso, ancora di più dopo i passi falsi di Milan e Inter, i bianconeri non possono far altro che spingere sull’acceleratore.