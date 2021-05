Juve, la prossima settimana la decisione su Pirlo: restano le ipotesi Allegri o Zidane

vedi letture

La Juventus si sta concentrando sull'ultima gara della stagione, quella contro il Bologna che vale la qualificazione alla prossima Champions League, e a partire da lunedì prenderà il via la programmazione per il prossimo campionato, a cominciare dalla panchina, con Andrea Pirlo che spera ancora nella conferma. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la decisione definitiva sulla conferma o meno del tecnico arriverà la prossima settimana e in caso di addio i nomi per la sua sostituzione sono sempre quelli di Massimiliano Allegri e Zinedine Zidane. Florentino Perez non manderà via il francese, che è sempre intenzionato a lasciare ma resta un uomo imprevedibile, capace di sorprendere tutti già nel suo primo addio al Real e nel giorno del grande ritorno. Max Allegri resta un candidato serissimo, per molti il favorito per il Madrid, ma anche lì si deciderà dalla prossima settimana. Allegri e Zizou, le soluzioni più intriganti per la Juve, dipendono dal risiko spagnolo.