Juve, le due facce: Kolo Muani meglio di Baggio, Vlahovic 33’ nelle ultime tre di campionato

Randal Kolo Muani meglio di Roberto Baggio. Non esageriamo con i paragoni, è solo una questione statistica. Grazie alla doppietta segnata ieri sera al Como, l’attaccante della Juventus, in prestito dal Paris Saint-Germain fino al termine della stagione, è salito a quota cinque gol nelle prime tre apparizioni con la maglia bianconera addosso. Un avvio strepitoso, il migliore di sempre per un nuovo acquisto della Vecchia Signora.

Da questo punto di vista, il francese fa meglio del Divin Codino. Baggio aveva infatti trovato la rete in tutte e tre le prime partite disputate con la maglia della Juventus nella stagione 1990/91: a Parma, contro l’Atalanta e a Cesena su rigore. Un avvio da record polverizzato da Kolo Muani, la faccia decisamente sorridente dell’attacco bianconero. In assoluto, ha inoltre pareggiato il record di Zico, distante ormai quarant'anni.

E poi c’è Dusan. Se Kolo Muani fa felici i tifosi e Thiago Motta, l’altro volto della Juve è quello di Dusan Vlahovic. “Ci sarà ancora spazio per lui, ha giocato tanto anche quando non era al massimo - ha spiegato l’allenatore bianconero dopo il successo di Como - ed è importante, come lo sono tutti gli altri”. Un incoraggiamento, più o meno: basterebbe considerare che l’attaccante serbo vanta per distacco l’ingaggio più oneroso di tutta la rosa a disposizione di Motta. E l’esplosione di Muani ha ulteriormente inciso sul suo impiego: appena 33 minuti nelle ultime tre di campionato, ai quali sono da sommare i 90’ col Benfica per un quadro complessivo delle ultime quattro gare stagionali. Nel 2025, Vlahovic non ha ancora giocato da titolare in Serie A: l’ultima apparizione dall’inizio a fine dicembre 2024 con la Fiorentina.