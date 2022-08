Juve-Milik, contatti avviati col Marsiglia. RMC Sport: questa settimana può essere decisiva

Arkadiusz Milik è tornato nel mirino della Juventus. La priorità dei bianconeri resta Memphis Depay ma il polacco è sempre piaciuto alla dirigenza fin dai tempi di Napoli e, secondo RMC Sport, ci sarebbero già stati contatti tra i due club nella scorsa settimana. Tuttavia, la trattativa è ancora in fase embrionale, perché nelle ultime 48 ore non ci sarebbero stati progressi significativi. Milik per ora è "concentrato, si trova bene a Marsiglia e ha un buon rapporto con Igor Tudor, nonostante il tecnico lo abbia lasciato in panchina contro il Nantes". Milik, si legge, potrebbe prendere in considerazione l'idea di lasciare la Francia solo per una squadra che giochi la Champions League, possibilmente in un campionato che già conosce per evitare "problemi di acclimatamento in vista del Mondiale". Per questo motivo, la Juve avrebbe la strada spianata e questa settimana può essere decisiva.