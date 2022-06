Juve, Miretti: "Migliorato grazie ad Allegri. Allenarmi in prima squadra è stato un fattore decisivo"

Il centrocampista della Juventus Fabio Miretti, parlando dal ritiro dell'Under 21 in vista delle prossime gare di qualificazione a Euro 2023, si è soffermato anche sulla stagione appena conclusa da Massimiliano Allegri: "Da quando ho iniziato ad allenarmi stabilmente con la prima squadra, sono sicuramente cresciuto molto. Ho avuto la fortuna di fare qualche partita da titolare, ed essendo un tifoso cresciuto nel vivaio juventino, è stata un'emozione indescrivibile poter giocare per la squadra del mio cuore - le parole riportate da Tuttosport -. Sono cresciuto molto stando con grandi campioni sia dal punto di vista tecnico che come persona, e questo percorso di questi mesi mi ha aiutato tanto. Allegri? Mi ha dato molti spunti su cui poter migliorare, sia dal punto di vista tecnico, sia soprattutto dal punto di vista della fase difensiva, che è un fattore su cui posso crescere ancora tanto".