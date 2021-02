Juve, Morata contro il tabù Roma: 5 incontri, zero gol e zero assist per lo spagnolo

Alvaro Morata cerca il gol contro la Roma. Come sottolinea il Corriere dello Sport, infatti, l’attaccante spagnolo ha affrontato parecchie volte i giallorossi senza mai trovare il gol: cinque incroci, zero gol e zero assist. Sembra arrivato dunque il momento di sfatare il tabù. In generale, comunque, il bilancio relativo al suo rendimento dopo il ritorno alla Juventus è stato super: 13 reti, 4 in campionato, 6 in Champions League, 2 in coppa Italia e una in Supercoppa. Insieme a Ronaldo, è l’unico ad essere andato in rete in tutte e quattro le competizioni affrontate dai bianconeri.