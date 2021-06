Juve, niente follie per Donnarumma: Allegri considera Szczesny tra i migliori d'Europa

vedi letture

La Juventus non farà follie per Gianluigi Donnarumma. Lo scrive il Corriere della Sera: nel lungo incontro di ieri tra Massimiliano Allegri e la dirigenza bianconera si sono gettate le basi per il futuro e inevitabilmente si è parlato anche del nodo portiere. Secondo il quotidiano meneghino, Allegri considera Wojciech Szczesny tra i migliori portieri d’Europa e non ha intenzione di spingere la società a offrire cifre particolarmente alte per l’ex portiere del Milan. La trattativa, peraltro, era stata portata avanti soprattutto da Fabio Paratici, che oggi nel primo pomeriggio darà in conferenza stampa il suo addio alla Vecchia Signora.