Juve, Paratici continua a studiare il colpo Depay a zero: quotazioni in rialzo

La Juventus continua a pensare a Memphis Depay per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport negli ultimi tempi Fabio Paratici ha alzato il pressing e in Olanda segnalano in rialzo le quotazioni bianconere. La strada per Depay non è in discesa, ma sicuramente è una delle più calde.