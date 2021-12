Juve, per Football Insider niente dubbi: il figliol prodigo Pogba lascerà lo United già a gennaio

Per Football Insider non ci sono dubbi: Paul Pogba lascerà il Manchester United già a gennaio. In scadenza di contratto coi Red Devils il prossimo 30 giugno, il "Polpo" ha già deciso di non rinnovare ed è pronto a intraprendere una nuova avventura fin dall'inizio del 2022, portando comunque un conguaglio economico nelle casse del club inglese.

Su di lui - si legge - ci sono da tempo Juventus, Paris Saint-Germain e soprattutto Real Madrid. Che la sfida abbia inizio...