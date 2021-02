Juve, Pirlo: "Abbiamo avuto l'occasione di andare in vantaggio, ma non abbiamo gestito"

Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo l'1-1 con l'Hellas Verona: "Mi dispiace per il risultato, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile e sporca, l’avevamo interpretata bene. Siamo passati in vantaggio, ci è mancata un po’ di aggressività al momento della loro rete, sono delle piccolezze che i giovani ancora non capiscono. Ma ti fanno portare a casa punti".

Negli ultimi minuti è mancata la personalità?

"Quando sei in vantaggio devi portarla a casa, mancava la personalità. Nel finale ho chiesto a Cristiano Ronaldo e Alex Sandro di farsi sentire, i più esperti. Ce n'erano pochi però. Dovevamo sfruttare meglio questa occasione".

Aveva pensato a una difesa a quattro?

"Ci ho pensato, però guardando in panchina non avevo giocatori di ruolo. Quando abbiamo iniziato a perdere aggressività sono arrivati i pericoli. Non avevo opportunità di cambiare, ho visto giocatori in difficoltà ma avevo messo tutto ciò in preventivo".

Nel primo tempo non vi hanno mai impensierito.

"Avevo preparato la partita con il 3-4-2-1 e con Ramsey e Kulusevski a portare pressione nella costruzione, nel secondo tempo ci siamo abbassati un po’ di più. Da lì sono arrivate le occasioni sugli esterni".

Il Verona gioca con intensità.

"Sapevamo che l'intensità del Verona ci avrebbe portato a sprecare energie, col campo non nelle migliori condizioni il pallone ti arriva male e fai il doppio della fatica. Poi le partite sono tante, i giocatori pochi, è normale che possa arrivare un po’ di stanchezza. E mancata un po’ di lucidità".

Cosa dice di questo Verona?

“È sempre difficile, ti portano a fare una partita sporca, devi essere al massimo della condizione e a pensare prima per cercare di farli venire in marcatura. Abbiamo avuto l’occasione di andare in vantaggio, ma non siamo riusciti a gestire. La costruzione dal basso ti può portare tanti vantaggi, dobbiamo portare palla costruendo da dietro".