Juve, Pirlo chiede intensità con lo Spezia. Da risolvere i dubbi Morata e Fagioli

Due giorni di allenamento e subito in campo. C'è poco tempo in casa Juventus per recuperare energie e riflettere su ciò che non è andato nella sfida pareggiata contro il Verona. Questa sera i bianconeri saranno nuovamente protagonisti sul rettangolo verde e lo faranno nel teatro dell’Allianz Stadium contro lo Spezia: “Lo Spezia sta dimostrando di essere all'altezza della Serie A, - ha raccontato Andrea Pirlo nella consueta conferenza stampa di vigilia, - si pensava fosse una cenerentola ma sta dimostrando di potersela giocare contro tutte le squadre ottenendo grandi risultati come accaduto contro il Milan. Sarà una partita difficile e importante per noi, dobbiamo fare una gara intensa e dare ritmo sin da subito”. C’è stato spazio anche per una discussione attorno all’amico e collega Vincenzo Italiano, due tecnici alle prime esperienze ma con un avvicinamento al mestiere differente: “Ho avuto la fortuna di partire subito dalla Juventus e l'avrebbero accettato tutti. Italiano ha deciso di fare il suo percorso, lui è un bravo allenatore e l'ha dimostrato però se gli avessero chiesto di allenare subito la Juventus al primo anno credo non si sarebbe tirato indietro”.

SPERANZA MORATA - Non semplice gestire le ore successive al Verona con divario di classifica aumentato rispetto alla vetta e con tante scorie, fisiche e mentali, da gettare alle spalle. “Ho cercato di tenere i giocatori tranquilli, - ha detto Pirlo, - e di far recuperare energie. In questi due giorni c'è stato soprattutto un impegno di recupero. Domattina (oggi n.d.r.) avremo una seduta un po' più specifica sulla partita”. E parlando di recupero Madama oltre al rientro dalla squalifica di Danilo, spera di avere a disposizione per qualche minuto Alvaro Morata che, dopo l’allenamento personalizzato di domenica, ieri ha lavorato in parte con i compagni. La rifinitura di questa mattina sarà decisiva per capire lo stato delle condizioni dello spagnolo così come quelle di Nicolò Fagioli, reduce da qualche problema intestinale.

TORNA DANILO, DUBBIO FAGIOLI - E proprio Nicolò Fagioli è uno dei dubbi di formazione per la sfida serale allo Spezia. Se dovesse fornire garanzie il classe 2001 potrebbe partire titolare dando così qualche minuto di riposo a McKennie (non al top della forma) e Ramsey (reduce da due gare consecutive); in caso contrario dentro lo statunitense. Davanti a Szczesny il rientrante Danilo con Demiral e De Ligt con Bernardeschi e Frabotta in ballottaggio per sostituire Alex Sandro a cui sarà concesso un turno di stop. In mezzo ancora Bentancur e Rabiot con la spinta di Chiesa sull’esterno di destra e non da seconda punta, ipotesi smentita direttamente dall’allenatore juventino; attacco ancora affidato al duo Ronaldo-Kulusevski.