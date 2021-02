Juve, Pirlo e il paragone con Allegri: "Se serve a vincere quanto lui, chiamatemi allegriano"

Raggiunto dai microfoni di Rai1 dopo lo 0-0 contro l’Inter, l’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo analizza quanto accaduto in campo, soprattutto alla luce del paragone con Massimiliano Allegri: “Fa molto piacere. Se devo vincere quello che ho vinto lui potete chiamarmi tranquillamente allegriano. Non è un problema: sto facendo ogni partita in maniera diversa, oggi siamo stati molto bravi. L'Inter non ha quasi mai tirato in porta e Handanovic è stato il migliore in campo".

