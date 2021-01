Juve, Pirlo e le rivali: "Inter e Milan hanno l'obiettivo scudetto, così come Napoli e Roma"

Andrea Pirlo ha commentato in conferenza stampa la vittoria per 2-0 contro il Bologna, soffermandosi anche sulle rivali per lo scudetto: "La difesa a tre? Dall’inizio del campionato non abbiamo mai avuto tutti a disposizione e non abbiamo neanche potuto farli ruotare e hanno giocato quasi sempre gli stessi. Non è un’opzione che abbiamo provato magari potrà capitare nel corso della gara. Inter e Milan sono entrambe squadre importanti che hanno obiettivo di vincere lo scudetto, come Napoli e Roma. Sarà un campionato avvincente e lotteremo con loro fino in fondo".

