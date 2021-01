Juve, Pirlo: "Un attaccante dal mercato? Magari last minute, non è che ci sia tanto in giro..."

Con la vittoria conquistata contro il Bologna, la Juventus in un colpo solo accorcia sia sul Milan che sull'Inter, raggiungendo l'Atalanta al quarto posto. "L'importante era vincere - dice Andrea Pirlo nel post gara a Sky Sport - anche perché poteva esserci appagamento dopo la vittoria in Supercoppa. Siamo entrati bene ma abbiamo sbagliato qualche occasione di troppo. Peccato perché potevamo fare meglio"

Con Bentancur e Arthur si sta definendo il centrocampo una volta per tutte? "Hanno fatto una bella partita, ma l'avevano già fatta mercoledì. Giocano bene insieme e sono bravi a scambiarsi la posizione durante la gara. Anche gli altri del centrocampo hanno fatto bene finora, ma loro stanno meglio ed è giusto che abbiano giocato".

Perché Kulusevski e non Morata dal 1'? "E' stata una scelta tattica, sapevo che avrebbero giocato uno contro uno ed era importante portare fuori gli avversari dalle loro zone di competenza".

Come giudica la prova di Bernardeschi? "Ha fatto una buona partita. Una gara di corsa di inserimento, bravo a farsi trovare in zona gol poi non è stato freddo e lucido a tirare. Durante la partita però ha fatto quello che doveva fare e siamo soddisfatti così".

Si aspetta qualcosa dall'ultima settimana di mercato? "Non aspettiamo niente, sappiamo che il mercato è fatto di opportunità, ma in qualsiasi caso non cambierà l'equilibrio della nostra squadra. Una punta? Stiamo guardando, non è che ci sia tanto in giro. Magari sarà una cosa last minute. Non abbiamo l'obbligo, se ci sarà l'opportunità bene, altrimenti siamo contenti di quello che abbiamo".