Juve-Porto, il retroscena. CR7 carica il dolorante Pepe: "Vincerò, ma con te in campo"

Alla fine ha vinto Pepe. Juventus contro Porto è stata anche la sfida tra il difensore lusitano e il suo connazionale Cristiano Ronaldo. Caratterizzata anche da un curioso dialogo tra i due, compagni di squadra per anni al Real Madrid oltre che in nazionale, catturato e divulgato dalle telecamere della UEFA. A un erto punto della gara del 9 marzo scorso allo Stadium, Pepe ha infatti accusato un problema fisico. A caricarlo e invitarlo a non uscire, proprio CR7: “Gioca! Vincerò io e sarà con te in campo”, dice due volte Cristiano all’amico. Come noto, a vincere è stato però proprio il Porto di Pepe (tra i migliori in campo) e non la Juventus di Ronaldo.