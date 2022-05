Juve, prosegue la trattativa per il rinnovo di De Ligt. Anche Barça e Liverpool alla finestra

Impegnata nella trattativa per riportare a Torino il grande ex Paul Pogba, con gli stessi agenti del francese la Juventus discute anche il prolungamento del contratto di Matthijs De Ligt. Vicino, con la possibilità concreta di abbassare la clausola risolutiva. E parecchie squadre interessate alla finestra, magari per la prossima stagione: secondo il Corriere dello Sport, oltre al Chelsea, da tempo segnalato sull'olandese, alla finestra si registrano anche Barcellona e Liverpool.