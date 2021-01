Juve, Ravanelli elogia Arthur: "Uomo in più in mezzo. È stata la sua miglior prestazione"

vedi letture

L'ex centravanti bianconero Fabrizio Ravanelli ai microfoni di Juventus Tv ha parlato della vittoria della nona Supercoppa Italiana conquistata questa sera battendo per 2-0 il Napoli elogiando la prestazione di Arthur in mezzo al campo: “Secondo me la mossa di Arthur è stata quella decisiva. È stato l'uomo in più in mezzo al campo, ha sempre verticalizzato trovando spesso Kulusevski fra le linee. Credo che si sia visto il miglior Arthur della stagione sia in fase di costruzione sia in fase di rottura e tutto il centrocampo ne ha beneficiato”.