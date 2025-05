TMW Juve, Rugani è alla Continassa: atteso anche Kostic. Saranno presenti al Mondiale per Club

Daniele Rugani, dopo la stagione trascorsa in prestito all'Ajax, è tornato a Torino ed è pronto a tornare a disposizione della Juventus. Il difensore classe 1994 è già alla Continassa e nei prossimi giorni si allenerà agli ordini di Igor Tudor in vista del Mondiale per Club che inizierà il prossimo 14 luglio. Atteso anche il rientro di Filip Kostic, dopo il prestito al Fenerbahce. Entrambi i giocatori saranno convocati per la prima edizione del torneo a 32 squadre organizzato dalla FIFA e solo successivamente verranno prese le decisioni definitive sul loro futuro.

Giuntoli al lavoro anche per il prolungamento dei prestiti.

Sempre in vista del Mondiale per Club la dirigenza della Juventus si sta muovendo per confermare gli attuali giocatori in prestito. Per Francisco Conceicao è già stato trovato l'accordo con il Porto ma si sono altri due nomi che devono ancora essere sistemati: Kolo Muani e Renato Veiga.

Nei prossimi giorni il club bianconero parlerà con Paris Saint-Germain e Chelsea per cercare di arrivare a una soluzione per il breve periodo in cui sia l'attaccante che il difensore saranno in America e successivamente si cercherà l'accordo tra le varie parti anche per la prossima stagione, con la Juventus che proporrà al PSG il rinnovo del prestito per il francese con un diritto di riscatto o al massimo con un obbligo a condizioni però non facili da raggiungere.